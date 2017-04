Microsoft probeert privacyzorgen Windows 10 weg te nemen

"We raden gebruikers aan om met hun muis te schuiven totdat de verborgen balk tevoorschijn komt, zodat ze alle opties in beeld hebben." De bond is teleurgesteld. "Microsoft had ons beloofd hier goed naar te kijken en naar onze mening is dat alsnog te weinig gebeurd."

Volgens Microsoft is hier wel over nagedacht en zullen de meeste gebruikers een duidelijker overzicht krijgen, waarbij alle opties wel in een keer zichtbaar zijn. "Alleen als je kiest voor de geavanceerdere configuratie kan het zijn dat je moet scrollen."

De Europese privacy-organisaties, verenigd in Artikel29, zeiden in februari dat ze zich zorgen maken over de bescherming van de data van consumenten door Microsoft. Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens zegt desgevraagd dat die zorgen, ondanks de pogingen van de softwaremaker, nog niet zijn weggenomen. "We blijven bezorgd over het beschermingsniveau in Windows 10."

De softwaremaker zegt nauw contact te hebben met de privacywaakhonden en goed naar hun zorgen te luisteren.

Tekenen en gamen

Naast alle informatie over privacy, heeft Microsoft ook andere wijzigingen doorgevoerd die voor kleinere groepen interessant zijn. Al jaren wordt met Windows de teken-app Paint meegeleverd. Die software heeft een grote update gekregen, waardoor het mogelijk wordt om in 3D te tekenen.

Gamen is voor Microsoft ook een belangrijk onderdeel, met bijvoorbeeld de Xbox. De update van Windows 10 maakt het mogelijk om eigen competities op te zetten. Ten slotte heeft de vervanger van Internet Explorer, Edge, een update gekregen. In het tabbeheer heb je voortaan de optie om een tabblad tijdelijk 'opzij' te zetten.