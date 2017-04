Argentijnse bondscoach Bauza ontslagen

De Argentijnse bondscoach Edgardo Bauza is ontslagen. Hij stond pas acht maanden aan het roer van het nationale elftal. Argentinië, tweede op het WK 2014, presteert erg matig in de strijd om een ticket voor het WK 2018 in Rusland.

"Bauza is geïnformeerd dat hij niet langer de bondscoach is", laat voorzitter Claudio Tapia weten van voetbalbond AFA. De 59-jarige Argentijn werd in augustus aangesteld als opvolger van Gerardo Martino.

Van de acht wedstrijden die Argentinië speelde onder leiding van Bauza, werden er slechts drie gewonnen. Twee keer was er een gelijkspel en drie keer een nederlaag, waaronder de afstraffing tegen rivaal Brazilië (3-0).