Zeer grote brand in winkelcentrum Nijmegen

In Nijmegen woedt een zeer grote brand in winkelcentrum de Weezenhof. De brand brak uit in een supermarkt die recent was gesloten. De brand is overgeslagen naar andere winkels in het pand.

De brandweer heeft groot materieel ingezet. Mensen die last hebben van de rookwolken wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid roept mensen op om uit de buurt te blijven omdat er mogelijk gasflessen in het winkelcentrum liggen.

De getroffen Spar-supermarkt was al sinds januari niet meer open wegens slechte vooruitzichten, meldt De Gelderlander. De oorzaak van de brand is niet bekend.