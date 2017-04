VS: 20 procent Syrische vliegtuigen verwoest

De Amerikaanse aanval van vorige week op een Syrische luchtmachtbasis heeft 20 procent van de actieve oorlogsvliegtuigen van president Assad verwoest. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie in een verklaring.

De luchtaanval van donderdagnacht was een vergelding voor een zenuwgasaanval op een rebellenbolwerk die zou zijn gepleegd door de Syrische luchtmacht. Bij die gifgasaanval, een paar dagen eerder, vielen bijna honderd doden.

Waarschuwing

Bij de vergeldingsactie zijn volgens minister Mattis behalve een deel van de oorlogsvliegtuigen munitiedepots, tankinstallaties en luchtafweersystemen verwoest. Een van de gevolgen is dat de Syrische luchtmacht op de bewuste basis oorlogsvliegtuigen niet meer kan voltanken of bewapenen, zegt hij. "De Syrische regering kan maar beter nooit meer chemische wapens gebruiken", waarschuwt Mattis in de verklaring.

Het Syrische bewind heeft toegegeven dat de Amerikaanse aanval behoorlijk wat schade heeft aangericht. Rusland, bondgenoot van Syrië, heeft echter gezegd dat de schade wel meeviel. Samen met andere Syrische bondgenoten heeft Rusland de Amerikaanse vergeldingsaanval veroordeeld.

Merkel en May

De Amerikaanse president Trump heeft inmiddels over de kwestie gebeld met de Duitse bondskanselier Merkel en de Britse premier May. Volgens het Witte Huis spraken beiden hun steun uit voor de Amerikaanse luchtaanval.