Nederlander opgepakt voor plofkraken in Duitsland

De politie heeft vorige week in Utrecht een man opgepakt die mogelijk verantwoordelijk is voor het plegen van zeventien plofkraken in Duitsland. Het gaat om een 28-jarige Marokkaanse Nederlander.

Tegen de man liep een Europees aanhoudingsbevel. Zijn handlanger is nog steeds voortvluchtig.

De politie kwam de twee in mei vorig jaar op het spoor, toen de agenten in een gestolen auto spullen vonden die voor een plofkraak waren bedoeld. Mogelijk horen de verdachten bij de 'Audi-bende'. Net over de Duits-Nederlandse grens worden regelmatig plofkraken gepleegd, waarna de daders ervandoor gaan in snelle Audi's.

Volgens de Duitse politie is de aanhouding een goed voorbeeld van een geslaagde grensoverschrijdende politiesamenwerking.