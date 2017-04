Le Pen legt Franse gevoeligheden bloot met WOII-uitspraak

Het is deze zomer 75 jaar geleden dat 13.000 Franse Joden na razzia's door de Franse politie bijeen werden gedreven in onder meer het Vélodrome d'Hiver. Het Parijse wielerstadion diende als verzamelplaats voor deportaties naar vernietigingskampen. Wie er in juli 1942 terechtkwam, ging een dood in de gaskamers tegemoet.

De gebeurtenissen van toen liggen nog altijd gevoelig, getuige de controverse rond presidentskandidate Marine Le Pen. Ze zei zondag dat Frankrijk niet verantwoordelijk is voor 'Vel d'Hiv'. "Ik denk dat de mensen die toen de macht hadden verantwoordelijk waren", zei Le Pen. "En niet Frankrijk."

Die uitspraak kwam haar op felle kritiek te staan. Sommige Franse media spreken al van een mogelijk kantelpunt in de campagne.

Provocatie

"Er is nu van links tot rechts verontwaardiging over Le Pens uitspraken", zegt correspondent Frank Renout. Best mogelijk dat het de leider van het Front National daar om te doen was. "Het was duidelijk een provocatie. En Le Pen kan zich ermee profileren als underdog, als iemand die iedereen tegen zich heeft."