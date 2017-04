'Karten is basis voor succes van Verstappen'

"Zijn vader Jos heeft dit gecreƫerd", legt Coronel uit. "Max zit al vanaf zijn vierde in de kart. Hij weet daardoor precies het momentum te pakken in de bocht. Het enige wat hij in zijn jeugd heeft gedaan, is dit soort situaties oefenen. Daardoor is Max echt uniek. Hij weet precies hoe het in de bocht gaat."

Coronel heeft zelf dan ook genoten van de prestaties van Verstappen in de Grand Prix van China. "Ik heb gillend voor de televisie gezeten en vooral heel erg genoten van zijn inhaalacties. Het is toch gewoon magie wat Max doet!"