Formatie dag 26: tweede echte onderhandelingsweek begonnen

Onder leiding van informateur Schippers zijn de partijleiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks en hun secondanten begonnen aan hun tweede volledige week van onderhandelingen. Er waren vandaag weer twee sessies: een in de ochtend en een in de middag. De onderhandelaars wilden niets kwijt over wat ze hebben besproken.

Morgen is er voor het eerst ook een overleg gepland in de avond. Verder staan er weer onderhandelingen op het programma in de middag. Op dinsdagochtend zijn er meestal geen formatiebijeenkomsten: de acht onderhandelaars moeten dan meedoen aan de fractievergadering van hun partij.

Vorige week donderdag zei Schippers dat er tot dan toe zo'n acht onderwerpen aan de orde waren geweest. Ze sprak van een intensief en ingewikkeld proces en ze zei dat er grote verschillen zijn tussen de partijen. Ze benadrukte dat "het niet zomaar klaar zal zijn". Schippers praatte vorige week ook koning Willem-Alexander bij over het verloop van de formatie.