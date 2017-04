'Constant kijken of je iets te hard rijdt is juist gevaarlijk'

Hoe voelt het om een verkeersboete te krijgen voor een paar kilometer te hard rijden? "Misselijk", schrijft Sonja Moget op de Facebookpagina van de NOS. "Pure schatkistvulling", vult Robin Duijst aan.

Vorig jaar zijn ruim drie miljoen bekeuringen uitgeschreven voor snelheidsovertredingen tot vijf kilometer per uur. Dat zijn er ruim een kwart meer dan het jaar ervoor. "Mensen vinden het oneerlijk", zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen.

Volgens hem verdienen automobilisten meer coulance, legt hij uit in Radio EenVandaag. Want het doel van een boete is gedrag bijsturen en ervoor zorgen dat mensen zich beter gedragen in het verkeer. "Maar bij die minimale overtredingen gaat dat echt niet veranderen. Dan moet je constant op je teller letten dat je niet één tot vijf kilometer te hard gaat. En dat is gevaarlijk, omdat je dan steeds even niet met het verkeer bezig bent."