Meer loon bij distributiecentra van Jumbo, acties gaan door

De 3000 medewerkers van de Jumbo-distributiecentra krijgen in april 1,5 procent extra loon. Als bij de concurrentie de lonen harder omhoog gaan, kan daar met terugwerkende kracht nog meer bijkomen. Dat liet de supermarktketen vanochtend weten.

De vakbonden willen een ruimere loonsverhoging voor de medewerkers van Jumbo's distributiecentra en voerden afgelopen week stiptheidsacties om hun eisen kracht bij te zetten. Die acties zetten de bonden - ook na vanochtend - door.

"Door aan te sturen op acties, bewijzen de bonden Jumbo en zijn medewerkers geen goede dienst'', zegt topman Frits van Eerd. Het bedrijf zegt te willen voorkomen dat het personeel de dupe wordt van het gesteggel en heeft daarom eenzijdig een loonverhoging doorgevoerd.

Ook werkdruk

Jumbo zegt al tot de best betalende werkgevers in de branche te behoren. Toen het bedrijf vorig jaar een nieuwe cao afsloot met de vakbonden, werd daarbij afgesproken dat er iets gedaan zou worden aan de salarisverschillen in de sector.

De FNV zegt in een reactie dat Jumbo het probleem nu verengt tot één aspect, het loon. "Maar het gaat om veel meer zaken. De werkdruk moet bijvoorbeeld naar beneden, en dat willen we door meer vaste banen in plaats van uitzendkrachten. Daar gaat Jumbo nu totaal aan voorbij." De FNV eist overigens een loonsverhoging van 2,5 procent.

Er komen mogelijk ook acties bij AH. De circa 4500 werknemers in de distributiecentra willen dat AH met betere cao-voorstellen komt. Vrijdag liet de marktleider onder de supermarkten het ultimatum verstrijken zonder met een reactie te komen. Of er daadwerkelijk acties komen, is nog niet duidelijk.