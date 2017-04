Oud-Twente-voorzitter Munsterman wijst in boek vooral naar anderen

Deal met Doyen

En dan beginnen in 2013 de gesprekken met investeringsmaatschappij Doyen Sports Group. Er wordt een overeenkomst gesloten die volgens Twente "een fundament voor een financieel gezonde toekomst" moet vormen.

De KNVB was het echter niet eens met de manier waarop Doyen te werk gaat. En dus dacht Twente het creatief op te lossen door een bijlage aan het contract toe te voegen. De geheime bijlage wordt een jaar later door de website Football Leaks gepubliceerd. Munsterman zegt dat hij zich niets kan herinneren van die bijlage. "Ik had de schijn tegen, omdat het allemaal wel heel toevallig was. Maar wie zegt mij dat mijn handtekening niet was vervalst."

Schofferen

Munsterman wuift niet alles weg. Hij is ook kritisch op zichzelf. Zo geeft hij in zijn boek toe dat hij ondergeschikten in het bijzijn van anderen kon schofferen, om daarna direct weer excuses te maken.

Het boek moet worden gezien als een soort afsluiting van een turbulente periode. "Iedereen liep destijds mee in de optocht van succes", benadrukt Munsterman. "Het is nu mijn zaak niet meer. Ik volg het voetbal alleen nog op afstand."