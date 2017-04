Klopjacht in VS op man die dreigbrief stuurde naar Trump

De Amerikaanse politie is in de staat Wisconsin bezig met een klopjacht op een man die mogelijk een aanslag wil plegen. De Amerikaan heeft een dreigbrief gestuurd naar president Trump. Hij is in het bezit van vuurwapens en wordt beschouwd als gevaarlijk.

De 32-jarige Joseph Jakubowski mailde vorige week een manifest van 161 pagina’s naar de president. Op sociale media plaatste hij een video waarop te zien is dat hij de mail verstuurt. In het stuk uit de man zijn onvrede over de Amerikaanse politiek en bedreigt hij politici. Uit de tekst blijkt ook dat hij sterk anti-religieus is, zegt de politie.

Volgens CNN dreigde de man in het manifest ook met een overval op een wapenwinkel. Dat dreigement voerde hij vorige week uit. Op de dag dat hij het document verstuurde, beroofde hij in Wisconsin een wapenwinkel. Daarbij maakte hij een grote hoeveelheid pistolen en geweren buit.

Kerken en scholen

Jakubowski zou tegen bekenden hebben gezegd dat hij een aanslag wil plegen op een kerk of school. Uit voorzorg is de beveiliging opgeschroefd bij religieuze instellingen in Wisconsin. Gisteren bleef een kerk dicht omdat Jakubowski daar in de buurt gezien zou zijn. Vorige week hield ook een school zijn deuren gesloten.

Inmiddels zijn 150 agenten op zoek naar de man. Ook is een beloning van 10.000 dollar uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie leidt. Het is onduidelijk of Jakubowski nog steeds in Wisconsin is of dat hij de staat heeft verlaten.