Handgranaat ontploft voor huis in Breda

Voor een huis in Breda is vannacht een explosief ontploft. Waarschijnlijk gaat het om een handgranaat. De rijtjeswoning en een stuk of drie auto's zijn beschadigd geraakt, zegt een woordvoerder van de politie.

Het explosief ging rond 03.30 uur af. De ruit van het huis werd eruit geblazen. Binnen waren vier mensen, onder wie twee kinderen. Zij zijn ongedeerd.

De politie stuurde een explosievenverkenner naar de woning. Het eerste onderzoek wijst uit dat vermoedelijk een handgranaat is afgegaan.

De toedracht van de ontploffing is nog niet bekend. De politie verwacht dat het onderzoek nog enige tijd zal duren.