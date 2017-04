Dankzij twee doelpunten van Berghuis eindigde het eredivisieduel uiteindelijk in 2-2. "Ik ben blij met die goals, want je wilt belangrijk zijn voor het team", vertelde de 25-jarige aanvaller na afloop. "De laatste weken heb ik veel vertrouwen, maar nu moeten we doorpakken."

Met nog vier wedstrijden te gaan, is de voorsprong van Feyenoord op Ajax slechts één punt. "Wij hebben het in eigen hand", aldus Berghuis. "Feyenoord heeft het beste doelsaldo, er is veel kwaliteit in het team: we staan niet voor niets bovenaan."

Landskampioen?

Of Feyenoord die voorsprong vol kan houden en voor het eerst sinds 1999 weer landskampioen kan worden, weet Berghuis niet. "Het team doet er alles aan. Wij voelen ons verantwoordelijk voor heel Rotterdam. We zijn het aan die mensen verplicht om te winnen."