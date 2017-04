Van Avermaet klopt Langeveld bij afscheid Boonen

Greg Van Avermaet heeft de 115de editie van Parijs-Roubaix op zijn naam geschreven.

De olympisch kampioen versloeg zijn medevluchters Zdenek Stybar en Sebastian Langeveld in de sprint op de wielerbaan van Roubaix.

Voor de 31-jarige Belg van BMC, die dit voorjaar al Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem op zijn naam schreef en vorige week tweede werd in de Ronde van Vlaanderen, is het de eerste zege in een van de vijf monumentale klassiekers.

Viervoudig winnaar Tom Boonen toonde in zijn laatste koers als profrenner op enkele stroken zijn klasse, maar kon niet mee toen Van Avermaet op de trappers ging staan.