Met veel tumult leidt Haase Davis Cup-team naar winst

Dankzij een 7-5, 6-3, 6-7, 2-6, 6-4 zege van Robin Haase op Damir Dzumhur heeft Nederland de Davis Cup-wedstrijd tegen Bosniƫ-Herzegovina gewonnen. Oranje strijdt in september in een play-off om terugkeer naar de wereldgroep.

In Zenica ontspon zich een wonderlijke partij, waarin Dzumhur, nadat hij bij 5-5 was gebroken, volledig ontspoorde. Haase, Jean-Julien Rojer, captain Paul Haarhuis, de umpire, de hoofdarbiter, het publiek: hij schold op alles en iedereen, ging met iedereen in discussie en verloor zes games op rij.

Vanaf 0-4 wist Dzumhur, al mokkend en scheldend, opeens drie games te winnen. Ook in de lange achtste game had Haase het moeilijk, maar hij bleef rustig en geconcentreerd zijn kansen benutten en trok de game en de set naar zich toe.

Opeens kantelt duel

Bij 4-0 in de derde set leek de zaak beslist, maar opeens haperde de service van Haase en Dzumhur, die zijn boosheid wat had afgeschud, knokte zich met drie breaks naar 6-5. Haase brak nog terug, maar de tiebreak ging met 7-4 verloren.