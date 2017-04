In de Amersfoortse wijk Vathorst is een automobilist een huis binnengereden. Daarbij is de bestuurder van de auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Omstanders zeggen tegen RTV Utrecht dat de automobilist een paniekaanval had en in zijn pyjama in de auto zat. De bewoonster van het huis was op het moment van het ongeluk boven.

De gevel van het huis is flink beschadigd. Ook een geparkeerde auto kwam er niet ongeschonden vanaf.