Den Bosch slaat aanval SCHC af, zorgen Laren nemen toe

Den Bosch is ook na het bezoek van mede-titelkandidaat SCHC nog ongeslagen in de hoofdklasse hockey bij de vrouwen. De topper eindigde in 1-1.

Lange tijd leek het erop dat er helemaal niet gescoord zou worden in Den Bosch, maar vier minuten voor tijd zette Caia van Maasakker SCHC uit een strafcorner op voorsprong.

Nog geen minuut later kreeg ook Den Bosch een strafcorner en die was aan Maartje Paumen wel besteed. Met het gelijkspel komt SCHC niet dichter bij de koploper, maar het is nu wel zeker van de play-offs.

Laren raakt play-offs uit het zicht

Ook Amsterdam heeft zich verzekerd van de play-offs. Dat deed het op overtuigende wijze: HDM werd met 6-0 van het veld geblazen.

Voor Laren, al jaren een vaste klant in de play-offs, raakt die strijd om de landstitel juist steeds verder uit beeld. Zelf verslikte het zich in Hurley (1-2), terwijl concurrent Kampong wel won van Bloemendaal (2-1).