Wilders werkt aan vervolg op Fitna

Wilders publiceerde zijn eerste Fitna-film in 2008. Het was een 16 minuten durende video waarin onder meer citaten uit de Koran en archiefbeelden voorbijkwamen. Wilders wilde de film op televisie uitzenden, maar omdat geen enkele omroep daartoe bereid bleek zette hij de video op internet. Binnen enkele uren werd de film 3 miljoen keer bekeken.

Er kwam veel kritiek op. Toenmalig premier Balkenende zei het verschijnen van de film te betreuren.

Vrijspraak

Eind juni 2008 besloot het Openbaar Ministerie Wilders niet te vervolgen voor Fitna. Later oordeelde het hof dat er voldoende aanwijzingen van een redelijke verdenking waren dat Wilders zich schuldig had gemaakt aan groepsbelediging en haatzaaien en dat Wilders daarvoor toch vervolgd moest worden. In 2011 werd Wilders vrijgesproken.

Wilders kondigde al vaker aan te werken aan vervolgen op Fitna, maar de plannen werden nooit concreet.