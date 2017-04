Honderden Cubanen gestrand bij grens Mexico-VS

Bijna 600 Cubanen zitten vast in Nuevo Laredo in Mexico, vlak bij de grens met de Verenigde Staten. Ze mogen Amerika niet in en demonstreren om verder te mogen.

De Cubanen willen dat de Amerikaanse overheid de regels opnieuw versoepelt. De VS trok in januari een regeling uit 1995 in waarmee mensen met de Cubaanse nationaliteit bij binnenkomst in Amerika automatisch een verblijfsvergunning kregen.

Sindsdien strandden honderden Cubanen bij de grens tussen Mexico en de VS. Het is niet de eerste keer dat de grens van de VS is gesloten voor één bevolkingsgroep. Vorig jaar strandden duizenden Haïtianen in het noorden van Mexico, omdat ze Amerika niet meer in mochten door een te grote toestroom van vluchtelingen uit Haïti.