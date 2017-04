Bruns van Heracles naar Vitesse

Thomas Bruns verruilt na het seizoen Heracles Almelo voor Vitesse. Hij tekent in Arnhem een vierjarig contract en komt transfervrij over.

De 25-jarige aanvoerder van de Almeloƫrs kon ook naar FC Utrecht, maar besloot voor Arnhem te kiezen. "Vitesse speelt altijd tussen plek vier en zeven. Er staat een goed team dat zo goed als overeind blijft", laat hij weten aan dagblad Tubantia.

Afgelopen woensdag speelde Bruns nog met Heracles tegen zijn nieuwe club. Toen zei hij de knoop nog niet te hebben doorgehakt. "Ik ben er nog niet uit. Ik laat mijn gevoel spreken, dat heb ik de laatste jaren altijd gedaan en dat vind ik het belangrijkste."

Bruns maakte in het seizoen 2010/2011 zijn eredivisiedebuut bij Heracles. "Ik ben hier zes en een half jaar geweest. Het is een fantastische club, maar ik denk dat het voor mijn ontwikkeling goed is als ik een keer ergens anders naartoe ga."

Bekijk hieronder het hele interview met Bruns, waarin hij vanaf 1.50 ingaat op zijn toekomst.