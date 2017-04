Kimutai wint marathon Rotterdam, geen record Nageeye

Nageeye

Nageeye, die als negende eindigde, verbeterde zijn persoonlijk record (was 2.10.24) met bijna een minuut. Hij is de eerste Nederlander die in Rotterdam onder de 2 uur en 10 minuten loopt: 2.09.33.

Het nationale record (2.08.21), in 2007 gelopen door Kamiel Maase in Amsterdam, bleef echter buiten bereik.

Butter

Ook Michel Butter liep een knappe marathon. Butter perste er een eindsprint uit om net onder de 2.11 te blijven: dat lukte met 2.10.59 net.

Khalid Choukoud, die lang gelijke tred hield met Butter, stapte vanwege een blaar na 30 kilometer uit.