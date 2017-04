Veel veiligheidsmaatregelen bij marathon van Rotterdam

Bij de marathon van Rotterdam zijn door de politie en de gemeente veel veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zijn langs de route diverse betonblokken en vrachtwagens geparkeerd om een aanslag zoals in Stockholm te voorkomen.

Een woordvoerder van de politie wil niet zeggen of er meer maatregelen zijn genomen dan in voorgaande jaren, maar volgens verslaggever Robert Bas is dat wel zo.