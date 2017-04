Doden bij aanslagen op koptische kerken Egypte

In de kerken was het druk, omdat christenen vandaag Palmzondag vieren. Deze laatste zondag voor Pasen is het begin van de Goede Week, waarin het lijden en sterven van Jezus Christus wordt herdacht.

Koptische christenen vormen een kleine minderheid in het islamitische Egypte. Extremisten plegen geregeld aanslagen op koptische kerken in Egypte.

In december vielen bij een bomexplosie in de koptische kathedraal in Caïro 25 doden. Die aanslag, enkele weken voor Kerst, werd opgeëist door Islamitische Staat.