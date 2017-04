Supporters FC Twente: wij voeren geen selectief deurbeleid

Supportersvereniging Vak-P van FC Twente zegt geen selectief deurbeleid te hanteren in het supportershome. In een persverklaring zegt de vereniging dat iedereen van 18 jaar en ouder lid mag worden en dat iedereen bij de ingang wordt gefouilleerd door stewards van FC Twente.

Afgelopen donderdag deed de politie een inval in het supportershome in het stadion van FC Twente. De politie vermoedde dat er drugs werden verhandeld en dat er sprake was van een selectief deurbeleid, wat agressie en intimidatie zou oproepen. Bij de actie werd volgens de politie een "handelshoeveelheid" drugs in beslag genomen. Vijf mensen werden aangehouden.

Volgens de supportersvereniging is er van een selectief deurbeleid geen sprake. "Met verbazing hebben wij via de media kennis genomen dat wij geen baas meer zouden zijn in ons eigen supportershome. In tegenstelling tot deze beweringen willen wij benadrukken dat wij op geen enkele wijze zijn geïntimideerd of onder druk zijn gezet, door wie dan ook."

Buitenproportioneel

Tijdens de wedstrijd tegen PSV werd aanvankelijk omgeroepen dat alle bezoekers het stadion moesten verlaten vanwege het politieonderzoek. Later bleek dat het alleen om het vak bij het supportershome ging.

"Wij betreuren het dat onze leden, vrijwilligers en alle andere stadiongangers ongewild slachtoffer zijn geworden van buitenproportioneel politiegeweld. Naar onze mening weegt de arrestatie van 5 personen niet op tegen de veiligheid van 25.000 personen. Zeker niet omdat middels een convenant is vastgelegd dat de politie te allen tijde op een normale wijze ons supportershome kan betreden."