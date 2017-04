Parijs-Roubaix: wielerwatchers verdelen de sterren

Maarten Ducrot maakt zoals altijd een 'lijst van de hoop'. Naast Mike Teunissen, de winnaar van de beloftenversie van Parijs-Roubaix in 2014, hoopt Ducrot toch ook vooral op een glorieus afscheid van Boonen.

"Daar kun je niet omheen. Hij is beter dan vorig jaar. Toen had iedereen hem al afgeschreven in het voorjaar, en toen was hij daar ineens in Parijs-Roubaix. Hij is nu uitzonderlijk goed, dus Boonen is de te kloppen man. Het zou hem toekomen."

Of Terpstra?

Een van de ploeggenoten van de afzwaaiende Boonen is Niki Terpstra. En voor wat het waard is: toen Boonen vrijdag met zijn ploeg de kasseien verkende en even flink doortrok, kon alleen Terpstra hem volgen. Dat zei QuickStep-renner Yves Lampaert tegen Sporza.