VN-ambassadeur VS: geen vrede in Syrië zolang Assad president is

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley ziet geen oplossing voor het conflict in Syrië zolang president Assad aan de macht is. In een interview met CNN zegt ze dat het afzetten van Assad een van de prioriteiten is van het Witte Huis.

Voor de gifgasaanval van vorige week op Khan Sheikhoun zei Haley nog dat de Amerikaanse regering niet persé aanstuurt op een vertrek van Assad. Nu zegt de VN-ambassadeur dat de Verenigde Staten ervan uitgaan dat er een machtswisseling gaat plaatsvinden in Syrië.

Ze benadrukt dat het verslaan van IS wel het belangrijkste doel blijft van president Trump. Verder zei ze dat ook het terugdringen van de Iraanse invloed in Syrië prioriteit heeft.

Andere toon

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zinspeelde donderdag ook al op een vertrek van Assad. Hij was echter minder stellig dan Haley. Tillerson zei na de gifgasaanval dat hij weinig toekomst ziet voor Assad als president van Syrië. De Amerikaanse minister vindt dat eerst IS verslagen moet worden in Syrië voordat er nagedacht kan worden over een politieke oplossing.

Vrijdag, een dag na de Amerikaanse raketaanval op een Syrische luchtmachtbasis, sprak Haley ferme taal in een vergadering van de Verenigde Naties. Ze zei dat haar land bereid is tot verdere actie in Syrië. Volgens haar is Trump bereid om meer raketaanvallen uit te voeren als hij dat nodig acht.