Feyenoord en kunstgras; geen gelukkig huwelijk

Sinds de terugkeer van PEC in de eredivisie in 2012 heeft Feyenoord geen punt gepakt in Zwolle. Alle vier de duels gingen verloren en daarbij kregen de Rotterdammers elf doelpunten om hun oren (3-2, 2-1, 3-0 en 3-1).

Toch is er hoop voor trainer Giovanni van Bronckhorst: het Feyenoord van dit seizoen is een ander Feyenoord dan de afgelopen jaren. Het winstpercentage op kunstgras ligt op 75 procent en dat is stukken hoger dan in de vorige vijf seizoenen.

Na vandaag spelen de Rotterdammers nog een keer op kunstgras: in de voorlaatste speelronde wacht de uitwedstrijd tegen Excelsior.