Rose en García aan kop op Masters

Justin Rose en Sergio García gaan na de derde dag van de Masters in Augusta aan de leiding met een totaal van -6. De Brit en de Spanjaard hebben een slag voorsprong op Rickie Fowler en twee op het trio Jordan Spieth, Charley Hoffman en Ryan Moore.

Hoffman behoorde na twee dagen nog tot de leiders, maar hij werd teruggeworpen door drie late bogeys. Garciá speelde op de backnine juist foutloos en leverde een scorekaart met twee birdies in.

Rose, in 2013 winnaar van de US Open, was het best op dreef. Hij maakte zeven keer een birdie, waaronder op de laatste twee holes en leverde met 67 slagen de beste score van de dag af.