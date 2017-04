Wekdienst van 9 april: dit gebeurde terwijl je sliep

VS stuurt vliegdekschip naar Noord- en Zuid-Korea

De Verenigde Staten sturen een eskader met een vliegdekschip naar Zuid-Korea. Aanleiding is de groeiende zorg over het wapenarsenaal van Noord-Korea. Het regime van Kim Jong-un heeft de woede van de VS gewekt met een reeks raketproeven. Daarnaast gaat Pyongyang door met de ontwikkeling van kernwapens, wat in strijd is met internationale regels.

Nederlandse toeriste vertelt over aanranding Australiƫ

Een Nederlandse toeriste van 19 is in Australiƫ aangerand en mishandeld. Tegen de Sydney Morning Herald vertelt ze dat ze het heeft overleefd door te doen alsof ze wel met de man wilde vrijen. De backpacker liep eind maart van een bushalte naar haar kamer in een buitenwijk van Sydney toen ze werd aangesproken door de man. Hij greep haar met een hand bij de keel en zei dat ze moest meewerken, anders zou hij haar vermoorden. De dader is inmiddels opgepakt.