Hackers houden Dallas wakker met luchtalarm

Hackers blijken verantwoordelijk voor het wakker houden van de inwoners van de Amerikaanse stad Dallas in de nacht van vrijdag op zaterdag. Ze namen het luchtalarm over en lieten de 156 sirenes van het waarschuwingssysteem anderhalf uur lang met tussenpauzes loeien.

Van 23.40 uur vrijdagavond tot 01.20 uur 's nachts waren de sirenes vijftien keer te horen. Dat duurde telkens anderhalve minuut. Het alarm uitschakelen duurde even. Eerst moest worden vastgesteld dat het niet daadwerkelijk om een noodsituatie ging, waarna het niet makkelijk bleek om de controle terug te krijgen. De hacks bleven doorgaan. Noodgedwongen besloot de gemeente om het hele systeem dan maar uit te schakelen.

Zo'n tweeduizend inwoners meer dan normaal in de nacht van vrijdag op zaterdag belden 911 om te informeren wat er aan de hand was. Daardoor liep de wachttijd bij het alarmnummer op tot zes minuten.

Syriƫ

Een woordvoerder van de stad zei tegen The New York Times dat sommige inwoners bang waren dat het signaal werd afgegeven vanwege een bom of een inkomende raket als vergelding voor een recente Amerikaanse aanval op een Syrische luchtmachtbasis. "En die bezorgdheid kan ik begrijpen", zei ze.

Vanwege veiligheidsredenen wilde de gemeente niet verder uitweiden over de hack, maar het lijkt erop dat die vanuit de regio Dallas is uitgevoerd. Burgemeester Mike Rawlings noemt de hack een signaal dat het ict-systeem van de stad verbeterd moet worden.