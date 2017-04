Nederlandse toeriste vertelt over aanranding in Australië

Een Nederlandse toeriste van 19 is in Australië aangerand en mishandeld en zegt het te hebben overleefd door te doen alsof ze wel met de man wilde vrijen. Ze vertelde haar verhaal aan The Sydney Morning Herald. De dader is inmiddels gearresteerd.

De Nederlandse backpacker, haar naam is niet bekendgemaakt, was al een paar weken in Sydney als onderdeel van een tussenjaar na haar middelbare school. Op 30 maart liep ze na een avond uit van de bushalte naar haar kamer in een buitenwijk van Sydney toen ze werd ingehaald door een man die haar aansprak.

De man vroeg wat ze van plan was en of ze een vriendje had. Daarna greep hij haar met een hand bij de keel en de andere hand op haar mond en zei dat ze mee moest werken, anders zou hij vermoorden. Hij duwde haar tegen een geparkeerde auto en begon haar te verkrachten.

Bokser

Uit angst te worden vermoord, besloot ze te doen alsof ze hem wel zag zitten en zoende ze hem terug. Hij vroeg of ze met hem mee naar huis wilde en ze zei ja, in de hoop dat ze onderweg kon vluchten.

Toen ze samen verder liepen, vertrouwde de man het al snel niet meer en greep hij haar vlak bij haar woning opnieuw bij de keel. Daarna gooide hij haar hard op de grond, waarbij ze haar knie verwondde. Ze schreeuwde vervolgens zo hard dat haar huisgenote het hoorde en naar buiten kwam. Daarop vluchtte de man.

De Australische politie vond dna van de dader op haar hals en dat leidde naar haar aanvaller, een man van 22 die woensdag werd gearresteerd. De man is een bokser die eerder in een krant had verteld hoe het boksen hem uit de criminaliteit had gehaald. Hij deed mee aan projecten om jongeren op het goede pad te krijgen door ze zijn verhaal te vertellen.