Armenteros: onwerkelijk wat er in Stockholm is gebeurd

'In Syrië gebeurt het elke dag'

"Het is onwerkelijk. Je hebt er geen woorden voor. Maar het is niet alleen Zweden. In Syrië gebeurt het elke dag. In Europa is het nu een paar keer gebeurd en dat is natuurlijk ook verschrikkelijk."

"Ik heb vrienden die op 200 meter van de plek waren op het moment van de aanslag", vervolgt Armenteros. "Mijn vrienden zagen mensen rennen en ze hoorden een harde klap van de vrachtwagen. Overal was rook. Het was vreselijk. Daar wil je liever niet aan denken. Het heeft mijn voorbereiding wel beïnvloed. Het was niet een makkelijke nacht voor mij."