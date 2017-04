"Bomachtig apparaat" gevonden in centrum Oslo

De Noorse politie heeft "een bomachtig apparaat" gevonden in het centrum van Oslo. In verband daarmee is iemand aangehouden, meldt de politie op Twitter.

Een deel van het centrum is afgezet. "Het lijkt erop dat dit apparaat maar beperkte schade had kunnen aanrichten", zei de Noorse politie later. "We moeten verder onderzoek afwachten."

De Noorse politie is extra alert na de aanslag van vrijdag met een vrachtwagen in buurland Zweden. In Stockholm vielen vier doden en vijftien gewonden toen een Oezbeek met een gestolen vrachtwagen door een winkelstraat raasde. De Zweedse politie gaat uit van een terroristische aanslag.