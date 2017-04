Dost blijft maar scoren: drie goals tegen Boavista

Bas Dost heeft weer indruk gemaakt in Portugal. In het treffen met Boavista was de spits van Sporting drie keer trefzeker. Sporting won het thuisduel met 4-0 en Dost maakte de laatste drie goals.

Door zijn drie doelpunten heeft Dost nu een moyenne van meer dan een goal per wedstrijd; in 25 duels was hij 27 keer trefzeker.

Zeegelaar en Castaignos

Net als Dost speelde ook Marvin Zeegelaar de hele wedstrijd voor Sporting. Luc Castaignos bleef op de bank bij de winnende ploeg.

Sporting blijft derde met zeven punten minder dan koploper FC Porto. Benfica staat tweede en staat vijf punten voor op Sporting.