Go Ahead Eagles na rode kaart Manu met grote cijfers onderuit

Go Ahead Eagles heeft na de afstraffing in de Kuip tegen Feyenoord (8-0) opnieuw een grote nederlaag geleden. In de Adelaarshorst was Heracles met 4-1 te sterk.

Elvis Manu werd al na twaalf minuten van het veld gestuurd omdat hij de bal op zijn arm kreeg op de doellijn. Het was een dubbele straf, want Heracles kreeg ook een strafschop. Thomas Bruns benutte het buitenkansje. Daarna ging het snel. Binnen tien minuten werd er drie keer gescoord.