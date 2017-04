Grote brand in woonboerderij Dirkshorn

In een woonboerderij in het Noord-Hollandse Dirkshorn is vanavond een grote brand ontstaan. Hulpdiensten zijn aanwezig. Er niemand meer in het huis.

Het rieten dak van de woonboerderij staat in brand. Het is onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Daken van huizen in de buurt worden nat gehouden zodat de brand niet kan overslaan.

Er is een gewonde gevallen. Niet door de brand zelf, de persoon is gestruikeld. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord roept omwonenden op om binnen te blijven en hun ramen en deuren te sluiten.