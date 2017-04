83-jarige schipper redt jongetje (5) uit water

In Schiedam heeft vanavond een 83-jarige schipper een 5-jarig jongetje uit het water gered. Het jongetje is naar het ziekenhuis gebracht.

De schipper zag het jongetje vanaf zijn boot in de jachthaven van Schiedam. Hij wist hem uit het water te halen. Hoe hij dat gedaan heeft is onbekend, zegt een woordvoerder van de politie. Twee omstanders ontfermden zich over het jongetje aan de kant. Zij begonnen hem te reanimeren. Later werd de reanimatie overgenomen door hulpverleners.

Het is onduidelijk hoe het jongetje in het water terecht is gekomen. "Hij was met een vriendje aan het spelen, dat is het enige wat we weten", vertelt de woordvoerder. Het is ook onbekend hoe het jongetje er nu aan toe is.