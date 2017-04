Vijf doden door instorting gebouw in Polen

In Polen zijn vijf mensen, onder wie twee kinderen, omgekomen doordat een gebouw instortte. Vier mensen zijn gewond en er wordt nog iemand vermist.

Het pand van drie verdiepingen stond in Swiebodzice, in het zuidwesten van het land, en is gebouwd voor de Tweede Wereldoorlog. Het zou recent gerenoveerd zijn en in goede staat zijn geweest. Het vermoeden bestaat dat een gasexplosie de instorting veroorzaakte.

Reddingwerkers zoeken met honden in het puin naar overlevenden. Ook politiemensen en veel vrijwilligers hielpen mee.