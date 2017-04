Straat Stockholm verandert in bloemenzee, weinig bekend over dader

Naast de vraag hoe het verder gaat in Zweden, leeft er ook een andere vraag: wie is de verdachte die vastzit voor de aanslag? Er is weinig bekend over de man. Het is in ieder geval duidelijk dat het gaat om een 39-jarige man uit Oezbekistan die in Zweden woont.

Volgens lokale media gaat het om een asielzoeker, die sinds een paar jaar in Zweden woont. Hij zou getrouwd zijn, maar zijn vrouw en kind wonen niet in Zweden.