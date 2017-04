One For Arthur wint 170ste Grand National

Derek Fox heeft met One For Arthur de 170ste editie van de Grand National gewonnen. De combinatie verwees Cause of Causes op Aintree in de race over dertig heggen naar de tweede plaats.

De 24-jarige Fox won begin dit jaar met One For Arthur al in Warwick, maar een maand geleden liep de Ier bij een val een gebroken pols en een beschadigd sleutelbeen op.

Het was lang onzeker of hij wel zijn Grand National-debuut kon maken, maar Fox kreeg toch groen licht.

Beste eindschot

Rogue Angel ging lang aan de leiding, maar met nog vier heggen te gaan nam Blaklion de koppositie over. One For Arthur (bij de bookmakers 14-1) had echter het beste eindschot.