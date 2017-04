Valverde vult lacune met eindzege in Baskenland

Net als in de Ruta del Sol en de Ronde van Cataloniƫ leverde Valverde een prachtig gevecht met Alberto Contador om de eindzege.

Contador, die de eerste renner had kunnen worden met vijf eindzeges in Baskenland, moest op voorhand drie seconden goed maken op zijn landgenoot.

Na het oplopende eerste deel van de race tegen de klok was Contador negen seconden sneller dan Valverde. De kopman van Trek-Segafredo leverde echter in het vlakke vervolg in en was uiteindelijk veertien seconden trager dan z'n concurrent.

Daardoor moest Contador genoegen voor de vierde keer dit jaar genoegen nemen met de tweede plaats in het eindklassement van een rittenkoers. In Parijs-Nice, de Ruta del Sol en de Ronde van Cataloniƫ eindigde hij ook al als tweede.

Tweede ritzege Roglic

De ritzege ging, net als in de vierde etappe, naar Primoz Roglic. De Sloveen in Nederlandse dienst was halverweg nog aanmerkelijk langzamer dan Valverde en Contador, maar hield aan de finish negen seconden over.

Beste Nederlander was Sam Oomen (Sunweb) met de achttiende plaats in de tijdrit. De jonge Tilburger eindigde daardoor als negentiende in het eindklassement.