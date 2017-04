Haase/Rojer houdt hoofd koel en zet Oranje op voorsprong

De Nederlandse Davis Cup-ploeg is in het duel met Bosnië-Herzegovina opnieuw op voorsprong gekomen: 2-1.

In het dubbelspel waren Jean-Julien Rojer en Robin Haase met 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 te sterk voor Mirza Basic en Tomislav Brkic.

Na een vlekkeloze eerste set leverde Rojer in set twee direct zijn opslag in en die break gaf de Bosniërs vleugels. Haase en Rojer kregen nauwelijks kansen om terug te breken, terwijl ze flink aan de bak moesten in de eigen opslaggames.

Doorslaggevende game

Het Oranjeduo ontsnapte bij 3-3 in de derde set aan een break, brak vervolgens de service van Basic en pakte met een lovegame van Rojer de set. Na een vroege break in set vier was het duel beslist.