Ritzege Blaak in Finsterwolde

Chantal Blaak heeft de vierde etappe in de Healthy Ageing Tour gewonnen. De renster van Boels-Dolmans was in de sprint de snelste van een kopgroep.

Een groep van negen rensters had in de rit over ruim 126 kilometer, met start en finish in Finsterwolde, een kleine voorsprong op het peloton genomen.

De achtervolgers konden de groep bij het binnenrijden van de finishplaats zien, maar kwamen net te laat. Blaak troefde in de sprint Susanne Andersen en Daiva Tuslaite af.

De overwinning van Blaak is de vierde Nederlandse zege deze week. Ellen van Dijk behield de leiding. Zij won ook in 2016 deze rittenkoers, die toen nog de Energiewacht Tour heette.