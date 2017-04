De marathon van Rotterdam kent tegenwoordig zijn plaats. De echte marathontoppers die jagen op een wereldrecord ziet het enthousiaste publiek niet meer op de Coolsingel, maar de marathon heeft de afgelopen jaren wel bewezen een ideale opstap te zijn voor een mooie loopbaan.

"Rotterdam heeft nu eenmaal een snel parcours. Daar kun je een tijd neerzetten en naam maken", kijkt NOS-specialist Léon Haan vooruit naar de 37ste editie die zondagochtend (10.00 uur) plaatsvindt. "Er staan zondag drie lopers met een persoonlijk record van onder de 2 uur en 6 minuten aan de start. Dat zijn tegenwoordig geen bijzondere tijden meer."

Op wie moeten we letten?

Haan: "Abera Kuma (2.05.56 en winnaar van Rotterdam in 2015), Marius Kimutai (2.05.47) en Laban Korir (2.05.54) hebben de beste tijden achter hun naam staan en krijgen gezelschap van vijf atleten die in de 2.06 en 2.07 kunnen lopen. Lucas Rotich is ook sterk. Hij finishte vorig jaar als tweede in New York en zegt veel over zijn mogelijkheden.

Rotterdam zette lang in op snelle tijden. Meestal ging dat goed, maar zakte het na 30 kilometer in en bleven de gewenste tijden uit. Nu is gekozen voor een schema van 2.05. Dat is onder goede omstandigheden haalbaar. Rotterdam is tegenwoordig een prima 'opstartmarathon'. De toppers kiezen voor de zes majors, maar in Rotterdam kun je wel snel lopen en naam maken."