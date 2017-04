Met A.F.Th van der Heijden wandelen door zijn jeugd en zijn boeken

Winkelcentrum

Het winkelcentrum Beneden Boskoop ligt er nu troosteloos bij, op een winkel na is het volledig dichtgetimmerd. Alleen de viskraam brengt nog wat leven in de brouwerij. In De Sandwich is het een hangplek voor middelbare schooljeugd die daar hun seksualiteit ontdekken.

"O, ik heb het nog steeds zo koud klaagde Karine met trillende kaken". Nog net geen klappertanden. Nu komt het van boven. Kan niet iemand me van boven afdekken? Jullie moeten een sandwich van me maken", is te lezen in het boek.

Rechthoekige pleinvrees

Het winkelcentrum hoort bij de buurt waar Van der Heijden vanaf zijn zevende tot zijn achttiende woonde. Eerst in een hoekhuis in de Katoenstraat, later een paar honderd meter verder in de Vlasstraat. De gevarendriehoek heeft plaatsgemaakt voor rechthoekige pleinvrees. Het nieuwe huis kijkt namelijk uit op een immens grasveld, zo ijzingwekkend leeg dat Albert Egberts er niet op durft.