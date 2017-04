Kampioenen '99 weten het zeker: Feyenoord pakt de titel

Ulrich van Gobbel, Bert Konterman en Jon Dahl Tomasson waren er. Oud-trainer Leo Beenhakker natuurlijk ook. En nog vele andere Rotterdamse helden. Ze waren aanwezig bij de reünie van het kampioensteam van 1999.

En er werd niet alleen gesproken over die laatste keer dat een Feyenoorder de schaal in ontvangst mocht nemen. Uiteraard ging het toch vooral over de aanstaande kampioen, want geen van de aanwezigen twijfelt eraan dat de titel dit jaar weer eens naar De Kuip gaat.