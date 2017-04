Een bezoeker van het net geopende Spaanse pretpark Ferrari Land in Salou zal het ritje in een achtbaan niet snel vergeten. Op het moment dat de attractie op volle snelheid is, krijgt hij een tegemoet vliegende duif in zijn gezicht.

De man zat in de attractie 'Red Force'. Dat is een van de hoogste en snelste achtbanen van Europa. De attractie versnelt in vijf seconden naar 180 kilometer per uur.

Het pretpark is sinds deze week geopend voor publiek.