Illegale goudvissen nog niet weg uit Veenendaal

De veelbesproken illegale goudvissen in Veenendaal zwemmen daar nog steeds. Ze hadden uiterlijk vandaag uit de gracht gehaald moeten zijn.

Hans van Manen, de man die die de vissen uitzette, zegt tegen RTV Utrecht dat hij nog onderhandelt met de autoriteiten. Komende woensdag hoopt hij meer duidelijkheid te hebben.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken vindt dat de tachtig goudvissen uit het water moeten worden gehaald. Dat om te voorkomen dat ze eitjes leggen die via een rooster in de Veenendaalse gracht in ander water in de buurt terecht kunnen komen. Gebeurt dat toch, dan kunnen de goudvissen bedreigend zijn voor het voortbestaan van de (inheemse) kroeskarpers.

Attractie

Van Manen zei eerder goede hoop te hebben dat zijn vissen kunnen blijven. "Mogelijk kunnen we het rooster vervangen," stelde hij. De Veenendaler wees erop de vissen veel bekijks krijgen. "Het is een leuke attractie, op zaterdag komen vaak kinderen kijken. Het was nooit mijn bedoeling iets verkeerds te doen."