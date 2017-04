'Hoe kan zoiets gebeuren in ons gastvrije Stockholm?'

Bij het warenhuis waar de dader gisteren met een vrachtwagen inreed op winkelend publiek is de schade die de truck aanrichtte nog duidelijk te zien. Vier mensen werden gedood bij de aanslag. "De vrachtwagen is weg, maar er ligt nog heel veel rommel en de straten zijn nog steeds afgesloten door de politie", zegt Hofs.

Een stel dat hij sprak, was op het moment van de aanslag aan het sporten in een sportschool. "Mijn broertje die in de Verenigde Staten woont, vroeg me of alles goed met me was", vertelde de vrouw.